Venti di guerra in Ucraina, le due strade davanti a Putin sempre più ripide (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le voci si rincorrono sui canali Telegram in russo di un possibile incontro di Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko dal quale potrebbe venire fuori la notizia di un ritiro delle truppe russe dalla Bielorussia. Se così fosse sarebbe il primo vero segnale di de-escalation, a fronte di innumerevoli che parlano di escalation. Ma il Cremlino che conferma l'incontro, sui contenuti dice "non corriamo". E Putin intanto vede oggi "i due Sergei", ovvero il ministro della Difesa Shoigu e quello degli Esteri Lavrov, proprio mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz è a Kiev per proseguire verso Mosca. La paura di un conflitto è altissima anche nella Federazione Russa. Non è soltanto nelle menti dei connazionali di Putin - più del Covid come spiega un sondaggio del centro demoscopico Levada - , ma anche in Borsa. Il mercato azionario russo e il ...

