Uomini e Donne, la scelta inaspettata di Matteo Ranieri (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dai rumors sembra ormai certo che il trono di Matteo Ranieri abbia le ore contate. Dopo che Denise Mingiano è andata definitivamente via, mentre Federica Aversano è tornata e ha fatto pace con lui, la scelta sembra quasi obbligata. Del resto, anche se Maria De Filippi ha proposto al ragazzo di far scendere nuove corteggiatrici, lui non ha voluto, e difficilmente Federica lo accetterebbe. Le possibilità dunque sono due: vediamo quali. Uomini e Donne, in arrivo un nuovo tronista: ecco di chi si tratterebbe Mentre il trono di Matteo Ranieri si avvia alla conclusione, un ex corteggiatore potrebbe salire sulla sedia rossa più ambita 'd'Italia Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dai rumors sembra ormai certo che il trono diabbia le ore contate. Dopo che Denise Mingiano è andata definitivamente via, mentre Federica Aversano è tornata e ha fatto pace con lui, lasembra quasi obbligata. Del resto, anche se Maria De Filippi ha proposto al ragazzo di far scendere nuove corteggiatrici, lui non ha voluto, e difficilmente Federica lo accetterebbe. Le possibilità dunque sono due: vediamo quali., in arrivo un nuovo tronista: ecco di chi si tratterebbe Mentre il trono disi avvia alla conclusione, un ex corteggiatore potrebbe salire sulla sedia rossa più ambita 'd'Italiae ...

DSantanche : La tratta di esseri umani è uno dei reati più disgustosi e a chiunque lo perpetri auguro i peggiori anni della loro… - lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - robersperanza : Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo,… - roparen : Da domani oltre 1.500.000 over 50, uomini/donne liberi/e saranno ufficialmente senza lavoro. Io caro Governo dei Mi… - LIncontroNews : Riconosciamo agli uomini il diritto/dovere di condividere le responsabilità della cura domestica prevedendo “per ci… -