Un super Rigoletto per i 150 anni del Teatro Verdi

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il 15 marzo ritorna la grande musica al massimo cittadino, con il recupero del concerto di GiovSollima con l’Orchestra Cherubini, ma è già toto-titoli per il nuovo cartellone Di Olga Chieffi Il 15 aprile il nostrocompirà 150. Nella primavera del 1872 il sipario si levò sul, tra gli stucchi d’oro e il blu lapislazzuli del cielo, un piccoloSan Carlo firmato dagli architetti Antonio D’Amora e Giuseppe Manichini, con i decori realizzati da Gaetano D’Agostino, affiancato dalle firme più prestigiose del mondo artistico partenopeo. Per i primidopo la sua costruzione, ilfu sempre più chiuso che aperto. Uno dei critici più pungenti della nostra città, Ottavio de Sica, lo zio stravagante di Vittorio, lo ...

