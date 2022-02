Ucraina, Russia: “Dialogo con Usa, ma relazioni al minimo” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia, le relazioni tra Mosca e Washington sono a un “livello bassissimo”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Ci sono alcuni canali di Dialogo, ha affermato in dichiarazioni ai media russi riportate dalla Bbc, ma quando si tratta di “rapporti bilaterali, si può parlare solo in negativo”. “Siamo – ha aggiunto – a un punto molto, molto basso”. I presidenti dei due Paesi “parlano, c’è Dialogo su altri fronti”, ha detto ancora Peskov, affermando che si tratta di un aspetto positivo “perché solo un paio di anni fa non c’era Dialogo, non c’erano contatti del genere”. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è recato intanto oggi a Kiev mentre crescono i timori di un’invasione russa del Paese. Alla vigilia della sua partenza, Scholz ha detto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi, letra Mosca e Washington sono a un “livello bassissimo”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Ci sono alcuni canali di, ha affermato in dichiarazioni ai media russi riportate dalla Bbc, ma quando si tratta di “rapporti bilaterali, si può parlare solo in negativo”. “Siamo – ha aggiunto – a un punto molto, molto basso”. I presidenti dei due Paesi “parlano, c’èsu altri fronti”, ha detto ancora Peskov, affermando che si tratta di un aspetto positivo “perché solo un paio di anni fa non c’era, non c’erano contatti del genere”. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è recato intanto oggi a Kiev mentre crescono i timori di un’invasione russa del Paese. Alla vigilia della sua partenza, Scholz ha detto ...

