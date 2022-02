Ucraina, Putin non giocherà d’azzardo. Parla Lukyanov (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Putin è tutto, tranne che un giocatore d’azzardo”. Fyodor Lukyanov, politologo russo direttore di Russia in Global Affairs e del Valdai Club, tra gli esperti più ascoltati al Cremlino, è convinto che la posta in gioco di Vladimir Putin in Ucraina sia più alta di un’invasione militare. La Russia invaderà l’Ucraina? Guardi, come tutti sono rintronato dalla grancassa mediatica in Occidente. Ma le posso garantire che a Mosca nessuno, né i politici né l’opinione pubblica, Parla di guerra. Vista da qui, l’isteria occidentale sembra una messinscena studiata o il segno che si è persa una misura. Al confine ucraino c’è un’armata da centocinquantamila uomini. È davvero solo isteria? Un’invasione militare sarebbe veramente strana. Tutto il mondo si aspetta che ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 febbraio 2022) “è tutto, tranne che un giocatore”. Fyodor, politologo russo direttore di Russia in Global Affairs e del Valdai Club, tra gli esperti più ascoltati al Cremlino, è convinto che la posta in gioco di Vladimirinsia più alta di un’invasione militare. La Russia invaderà l’? Guardi, come tutti sono rintronato dalla grancassa mediatica in Occidente. Ma le posso garantire che a Mosca nessuno, né i politici né l’opinione pubblica,di guerra. Vista da qui, l’isteria occidentale sembra una messinscena studiata o il segno che si è persa una misura. Al confine ucraino c’è un’armata da centocinquantamila uomini. È davvero solo isteria? Un’invasione militare sarebbe veramente strana. Tutto il mondo si aspetta che ...

