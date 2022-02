Trasporti: Trenord, 1,5 mln di passeggeri in treno a Malpensa nel 2021 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Milano, 14 feb. (Adnkronos) - Lo scorso anno 1,5 milioni di passeggeri hanno viaggiato sul collegamento ferroviario Malpensa Express per raggiungere l'aeroporto di Malpensa. In un anno in cui il traffico passeggeri del trasporto aereo è stato ancora condizionato dalla pandemia, si spiega da trenord, sono aumentati dal 13,4% nel 2019 a una media del 15,2% nel 2021 coloro che hanno frequentato l'aeroporto scegliendo il collegamento ferroviario di trenord. Il picco a novembre, quando un passeggero su cinque da e per l'aeroporto ha scelto Malpensa Express. Il trend di crescita ha interessato in particolare il secondo semestre dell'anno. A novembre 2021 i passeggeri ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Milano, 14 feb. (Adnkronos) - Lo scorso anno 1,5 milioni dihanno viaggiato sul collegamento ferroviarioExpress per raggiungere l'aeroporto di. In un anno in cui il trafficodel trasporto aereo è stato ancora condizionato dalla pandemia, si spiega da, sono aumentati dal 13,4% nel 2019 a una media del 15,2% nelcoloro che hanno frequentato l'aeroporto scegliendo il collegamento ferroviario di. Il picco a novembre, quando un passeggero su cinque da e per l'aeroporto ha sceltoExpress. Il trend di crescita ha interessato in particolare il secondo semestre dell'anno. A novembre...

