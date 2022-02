Superbonus | è tutti contro tutti Salvini contraddice Giorgetti | Renzi attacca Conte e Calenda gli risponde | «Tu dov’eri?»

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 febbraio 2022) A gettare benzina sul fuoco è stato il premier Mario Draghi pochi giorni fa parlando di un sistema senzalli e frodi miliardarie. Ora il110% continua a spaccare le forze di maggioranza. Nella mattinata di oggi, 14 febbraio, il capo della Lega Matteoha detto: «Ilè uno strumento assolutamente efficace, stiamo lavorando per rinnovarlo aumentando la possibilità della cessione del credito». A questo proposito l’obiettivo secondoè evitare il blocco della cessione del credito, che in alternativa, «provocherebbe il blocco dell’intera edilizia, l’unico settore che sta davvero correndo in questo momento». Una posizione che si pone in contrasto con quanto detto da Draghi in conferenza stampa ma non solo. Il disaccordo sulè anche interno ...