Stampa ‘cacciata’ e opposizione che abbandona l’aula | mattinata di fuoco a palazzo Mosti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAinizia e finisce tra le polemiche una seduta di Consiglio che pure non si annunciava particolarmente calda. Ad infiammare il clima, però, prima ancora che il fisiologico contraddittorio tra maggioranza eera la clamorosa decisione di ‘cacciare’ dali rappresentanti della. Episodio evidentemente da stigmatizzare anche perché nessuna limitazione delle presenze (come accaduto in passato attraverso le procedure di accredito) era stata preannunciata nei giorni scorsi. ‘Manu militari’, invece, alla polizia municipale (che eseguiva con evidente imbarazzo) veniva ordinato l’allontanamento di un nostro collega e la chiusura delle porte a tutti i rappresentanti dell’informazione. Un comportamento inspiegabile, assurdo e che determinava la ...