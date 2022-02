Serie A, slittamento turno 20 marzo? Ecco tutte le ipotesi e le date: ma la Lega per ora frena (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Noi ci auguriamo che la Lega possa concedere a Mancini qualche giorno in più, ci stiamo lavorando, anche perché in quei giorni ci sono anche le coppe”. A dirlo è il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. L’argomento è ovviamente la Nazionale e i playoff, valevoli per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, che si disputeranno a fine marzo con l’Italia di Roberto Mancini che dovrà affrontare la Macedonia del Nord in semifinale e in caso di vittoria la vincente di Portogallo-Turchia in trasferta. La Figc è in pressing sulla Lega per cercare di spostare il turno di campionato del 20 marzo, valevole per la trentesima giornata della Serie A. Il calendario è fittissimo di impegni Nazionali e internazionali: ovviamente non si potrebbe spostare in un turno ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Noi ci auguriamo che lapossa concedere a Mancini qualche giorno in più, ci stiamo lavorando, anche perché in quei giorni ci sono anche le coppe”. A dirlo è il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. L’argomento è ovviamente la Nazionale e i playoff, valevoli per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, che si disputeranno a finecon l’Italia di Roberto Mancini che dovrà affrontare la Macedonia del Nord in semifinale e in caso di vittoria la vincente di Portogallo-Turchia in trasferta. La Figc è in pressing sullaper cercare di spostare ildi campionato del 20, valevole per la trentesima giornata dellaA. Il calendario è fittissimo di impegni Nazionali e internazionali: ovviamente non si potrebbe spostare in un...

Advertising

sportface2016 : #Gravina spinge per lo slittamento del turno del 20 marzo, la Lega per ora frena. Le ipotesi in ballo in un puzzle… - sportface2016 : RT @MatteoDG93: #Gravina spinge per lo slittamento del turno del 20 marzo, la Lega per ora frena. Le ipotesi in ballo in un puzzle di date… - MatteoDG93 : #Gravina spinge per lo slittamento del turno del 20 marzo, la Lega per ora frena. Le ipotesi in ballo in un puzzle… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio 30ª giornata di Serie A a rischio slittamento #empolifc -