Sci alpino, Mikaela Shiffrin disputerà anche la discesa. Una rivale in più per Sofia Goggia: ma in stagione… (Di lunedì 14 febbraio 2022) I rumors della viglia hanno trovato conferma: Mikaela Shiffrin sarà regolarmente al via nella discesa libera valevole per i Giochi Olimpici invernali 2021-2022. “Her Majesty” le prova tutte per invertire la rotta di un’Olimpiade deludentissima in termini di prestazioni, posto che il vero obiettivo a questo punto della rassegna è la combinata alpina. Macinare porte in discesa può comunque essere d’aiuto per presentarsi al cancelletto giovedì prossimo con maggiori certezze, ecco perché l’americana ha deciso di disputare la libera. Un allenamento in più nelle gambe fa sempre comodo, anche se Shiffrin vorrà spingere a tutta per tentare l’impresa. La prova odierna non le ha sorriso particolarmente (diciassettesima a +1”40 dalla vetta), ciononostante il feeling sembra ottimale stando alle ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) I rumors della viglia hanno trovato conferma:sarà regolarmente al via nellalibera valevole per i Giochi Olimpici invernali 2021-2022. “Her Majesty” le prova tutte per invertire la rotta di un’Olimpiade deludentissima in termini di prestazioni, posto che il vero obiettivo a questo punto della rassegna è la combinata alpina. Macinare porte inpuò comunque essere d’aiuto per presentarsi al cancelletto giovedì prossimo con maggiori certezze, ecco perché l’americana ha deciso di disputare la libera. Un allenamento in più nelle gambe fa sempre comodo,sevorrà spingere a tutta per tentare l’impresa. La prova odierna non le ha sorriso particolarmente (diciassettesima a +1”40 dalla vetta), ciononostante il feeling sembra ottimale stando alle ...

