Sci alpino, Gisin e Shiffrin favorite per la combinata. Federica Brignone in lizza per il podio (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’ultima gara per lo sci alpino femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022 sarò la combinata. Un appuntamento al quale l’Italia si presenta con ambizioni da podio soprattutto nella figura di Federica Brignone. Si tratta di una specialità che praticamente sta sparendo in Coppa del Mondo, ma la valdostana in passato ha raccolto vittorie ed ha in bacheca anche una sfera di cristallo. Non sarà comunque semplice per Brignone andare a caccia di una medaglia. Purtroppo l’azzurra sta faticando moltissimo a trovare feeling con la pista di discesa ed anche nelle prove è andata male, subendo distacchi importanti da coloro che sono le principali rivali in vista della combinata. In slalom Federica sa difendersi, ma è chiaro che il discorso medaglie passa dalla prova ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’ultima gara per lo scifemminile alle Olimpiadi di Pechino 2022 sarò la. Un appuntamento al quale l’Italia si presenta con ambizioni dasoprattutto nella figura di. Si tratta di una specialità che praticamente sta sparendo in Coppa del Mondo, ma la valdostana in passato ha raccolto vittorie ed ha in bacheca anche una sfera di cristallo. Non sarà comunque semplice perandare a caccia di una medaglia. Purtroppo l’azzurra sta faticando moltissimo a trovare feeling con la pista di discesa ed anche nelle prove è andata male, subendo distacchi importanti da coloro che sono le principali rivali in vista della. In slalomsa difendersi, ma è chiaro che il discorso medaglie passa dalla prova ...

