Rifiuti, 7 milioni e mezzo di euro per spedirli in Abruzzo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli impianti non sono ancora pronti nel Lazio e per altri sei mesi Roma dovrà appoggiarsi all'Abruzzo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli impianti non sono ancora pronti nel Lazio e per altri sei mesi Roma dovrà appoggiarsi all'

Advertising

rep_roma : Emergenza rifiuti: impianti ancora fermi: un ritardo che costa 7 milioni e mezzo [aggiornamento delle 08:17]… - nickbluebox : RT @ardigiorgio: Scadeva il 14/2 il bando pnrr del ministero transizione che dava 1,6 miliardi alle pa e 600 milioni ai privati per nuovi i… - Fen_church : RT @ardigiorgio: Scadeva il 14/2 il bando pnrr del ministero transizione che dava 1,6 miliardi alle pa e 600 milioni ai privati per nuovi i… - max_pell : RT @ardigiorgio: Scadeva il 14/2 il bando pnrr del ministero transizione che dava 1,6 miliardi alle pa e 600 milioni ai privati per nuovi i… - Nonnadinano : RT @ardigiorgio: Scadeva il 14/2 il bando pnrr del ministero transizione che dava 1,6 miliardi alle pa e 600 milioni ai privati per nuovi i… -