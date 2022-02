Pechino Express 2022: il viaggio comincia da giovedì 10 marzo, su Sky e in streaming su NOW (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ecco il promo ufficiale di Pechino Express 2022: tutti in partenza per una esperienza straordinaria lungo la "Rotta dei Sultani" tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Il viaggio di Pechino Express 2022 ha finalmente una data di partenza: da giovedì 10 marzo, su Sky e in streaming su NOW, le 10 coppie in gara chiuderanno i propri zaini e partiranno lungo la Rotta dei Sultani, l'insidioso e affascinante itinerario della nuova edizione, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. La conferma arriva direttamente dal promo ufficiale di Pechino Express, che vede Costantino della Gherardesca riprendere le redini di questo viaggio straordinario. Le 10 ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ecco il promo ufficiale di: tutti in partenza per una esperienza straordinaria lungo la "Rotta dei Sultani" tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Ildiha finalmente una data di partenza: da10, su Sky e insu NOW, le 10 coppie in gara chiuderanno i propri zaini e partiranno lungo la Rotta dei Sultani, l'insidioso e affascinante itinerario della nuova edizione, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. La conferma arriva direttamente dal promo ufficiale di, che vede Costantino della Gherardesca riprendere le redini di questostraordinario. Le 10 ...

