Montagnier ucciso per non testimoniare a Norimberga 2? La teoria del complotto e il finto processo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Stefano Montanari, volto noto seguito negli ambienti No vax, ha pubblicato un post Facebook dove insinua che il premio Nobel Luc Montagnier sarebbe stato “tolto di mezzo” per un motivo ben preciso. Secondo fonti cospirazioniste, il 12 febbraio avrebbe dovuto rilasciare delle “testimonianze scomode” al processo Norimberga 2 in corso in Canada. Esisterebbe un complotto mondiale, volto a usare i vaccini contro il nuovo Coronavirus, per compiere dei non meglio precisati «crimini contro l’umanità»? Un’infarinatura sui presunti “capi d’accusa” ce li aveva forniti poco tempo fa la moglie di Montanari, Antonietta Gatti, in un video caricato nella stessa piattaforma. Quel che i coniugi omettono di precisare è che non esiste un vero processo internazionale in corso. Per chi ha fretta: Montanari ipotizza ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Stefano Montanari, volto noto seguito negli ambienti No vax, ha pubblicato un post Facebook dove insinua che il premio Nobel Lucsarebbe stato “tolto di mezzo” per un motivo ben preciso. Secondo fonti cospirazioniste, il 12 febbraio avrebbe dovuto rilasciare delle “testimonianze scomode” al2 in corso in Canada. Esisterebbe unmondiale, volto a usare i vaccini contro il nuovo Coronavirus, per compiere dei non meglio precisati «crimini contro l’umanità»? Un’infarinatura sui presunti “capi d’accusa” ce li aveva forniti poco tempo fa la moglie di Montanari, Antonietta Gatti, in un video caricato nella stessa piattaforma. Quel che i coniugi omettono di precisare è che non esiste un verointernazionale in corso. Per chi ha fretta: Montanari ipotizza ...

Advertising

socialfacteu : RT @DavidPuente: La teoria del complotto di Montagnier 'ucciso per non testimoniare al processo Norimberga 2' - pvsassone : RT @DavidPuente: La teoria del complotto di Montagnier 'ucciso per non testimoniare al processo Norimberga 2' - OpenFactCheck : La teoria del complotto di Montagnier 'ucciso per non testimoniare al processo Norimberga 2' - DavidPuente : La teoria del complotto di Montagnier 'ucciso per non testimoniare al processo Norimberga 2' - juannepili : Cosa c’è dietro il presunto “Gran giurì” che starebbe indagando contro i crimini di chi promuove i vaccini anti-Cov… -