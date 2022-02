Letta: “Governo vada avanti con l’attuale maggioranza” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Io sostengo che è bene che questo Governo vada avanti con la maggioranza che lo sostiene e che questa ampia maggioranza sia un fatto positivo”. Così Enrico Letta alla presentazione del libro di Nicola Graziani ‘L’uomo delle regole. Sergio Mattarella e la terza fase della Repubblica’. LEGGE ELETTORALE – “Il proporzionale? La discussione si farà nelle sedi parlamentari e ognuno dirà la sua posizione. Ma mi sottraggo oggi perché, con i venti di guerra in Ucraina, sarebbe poco serio che il segretario del Pd si metta a parlare di legge elettorale. Venerdì abbiamo una direzione del Pd per discutere di questo e altri temi”. “Di legge elettorale si discuterà, lo si farà nei gruppi parlamentari e se c’è un clima positivo che può maturare, lo vedremo. Di certo, non è ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Io sostengo che è bene che questocon lache lo sostiene e che questa ampiasia un fatto positivo”. Così Enricoalla presentazione del libro di Nicola Graziani ‘L’uomo delle regole. Sergio Mattarella e la terza fase della Repubblica’. LEGGE ELETTORALE – “Il proporzionale? La discussione si farà nelle sedi parlamentari e ognuno dirà la sua posizione. Ma mi sottraggo oggi perché, con i venti di guerra in Ucraina, sarebbe poco serio che il segretario del Pd si metta a parlare di legge elettorale. Venerdì abbiamo una direzione del Pd per discutere di questo e altri temi”. “Di legge elettorale si discuterà, lo si farà nei gruppi parlamentari e se c’è un clima positivo che può maturare, lo vedremo. Di certo, non è ...

