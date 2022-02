Le porte della Nato sono aperte, ma non per Kiev (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bruxelles. L’adesione dell’Ucraina alla Nato “non è nell’agenda”, ha detto ieri il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, lasciando intendere che l’allargamento dell’Alleanza atlantica sia solo un pretesto per Vladimir Putin. Ma nelle cerchie diplomatiche europee circola l’idea che l’uscita dalla crisi passi dalla “finlandizzazione” dell’Ucraina. Come la Finlandia durante la Guerra fredda, Kiev dovrebbe diventare neutrale. L’Ucraina non è nella Nato, non ha fatto domanda di adesione e, anche se l’obiettivo strategico è stato inserito nel 2019 nella sua Costituzione, le possibilità che entri sono praticamente nulle. “Formalmente la Nato mantiene una politica delle porte aperte”, spiega al Foglio un diplomatico occidentale. Tuttavia “ci sono diversi ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bruxelles. L’adesione dell’Ucraina alla“non è nell’agenda”, ha detto ieri il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, lasciando intendere che l’allargamento dell’Alleanza atlantica sia solo un pretesto per Vladimir Putin. Ma nelle cerchie diplomatiche europee circola l’idea che l’uscita dalla crisi passi dalla “finlandizzazione” dell’Ucraina. Come la Finlandia durante la Guerra fredda,dovrebbe diventare neutrale. L’Ucraina non è nella, non ha fatto domanda di adesione e, anche se l’obiettivo strategico è stato inserito nel 2019 nella sua Costituzione, le possibilità che entripraticamente nulle. “Formalmente lamantiene una politica delle”, spiega al Foglio un diplomatico occidentale. Tuttavia “cidiversi ...

Advertising

boye_g : Juez o político... Sì del Consiglio dei ministri al restyling della guardasigilli sul Csm: norme variabili sugli… - GiovaAlbanese : Avanza l'idea #Pirlo per la panchina della #Salernitana. La nuova società vorrebbe proporre al tecnico - ancora sot… - Radio3tweet : Sono come a otto anni o a sedici, sono piena di perché: Edith Bruck ha aperto le porte della sua casa a Uomini e pr… - LorenzoBrandima : @Simona100919 Non ci si deve sentire inutili, tutt’altro!! Se non fosse per la resistenza questo abominio avrebbe l… - outoftrash : @silenzio23 Ma no, basta registrare a porte chiuse e lo saprebbe solo chi è lì in quel momento, poi almeno riuscire… -

Ultime Notizie dalla rete : porte della Furgone contro albero, Giuseppe muore a 16 anni durante lo stage: 'Dopo Lorenzo, altra tragedia sul lavoro' ...integrata che metta in critica il sistema produttivo attuale per costruire dai luoghi della ... Dopo Lorenzo Parelli, il diciottenne morto in un capannone alle porte di Udine il 21 gennaio, oggi è stato ...

Un super Rigoletto per i 150 anni del Teatro Verdi Quinte d'eccezione le porte del crescent, elefanti e cavalli al passo negli spazi della piazza. Ancora un titolo in carnet, potrebbe essere Macbeth una svolta che è più di una scommessa nell'...

Le porte della Nato sono aperte, ma non per Kiev Il Foglio Sicurezza, una pattuglia fissa della Polizia locale alla Portela Agenti municipali si alterneranno dal lunedì al sabato nelle ore diurne Due agenti della Polizia locale saranno a turno nella zona di piazza della Portela, a Trento, dal lunedì al sabato negli orari ...

Serie D girone I 2021/22: rinvii, porte chiuse e arbitri della 24ª giornata ROMA. Mercoledì nuovamente in campo la Serie D per i gironi a venti squadre, ventiquattresima giornata del massimo campionato di calcio dilettantistico nazionale. Ecco di seguito il programma gare e ...

...integrata che metta in critica il sistema produttivo attuale per costruire dai luoghi... Dopo Lorenzo Parelli, il diciottenne morto in un capannone alledi Udine il 21 gennaio, oggi è stato ...Quinte d'eccezione ledel crescent, elefanti e cavalli al passo negli spazipiazza. Ancora un titolo in carnet, potrebbe essere Macbeth una svolta che è più di una scommessa nell'...Agenti municipali si alterneranno dal lunedì al sabato nelle ore diurne Due agenti della Polizia locale saranno a turno nella zona di piazza della Portela, a Trento, dal lunedì al sabato negli orari ...ROMA. Mercoledì nuovamente in campo la Serie D per i gironi a venti squadre, ventiquattresima giornata del massimo campionato di calcio dilettantistico nazionale. Ecco di seguito il programma gare e ...