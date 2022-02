Guenda Goria sul GF Vip | “Tritacarne | la mia eliminazione è stata ingiusta”

Leggi su biccy

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Prima il GF Vip 5 con la sua partecipazione e quella della madre e poi l’attuale edizione con l’ingresso del padre,ormai conosce bene il reality di Alfonso Signorini. In una nuova intervista rilasciata a La Gazzetta dello Spettacolo, l’artista ha parlato del suo percorso al GF ed ha definitola sua. “Un’esperienza tosta, davvero forte, che non ti fa sconti e, talvolta, èanche, come lo èla mia. Prendendovi parte hai modo di scoprire i tuoi punti di forza e, al contempo, quelli deboli. Oltre ad essere un’esperienza di vita, è anche una grande opportunità professionale, un gioco, se vogliamo, ed unlegato al proprio privato. Per me ha rappresentato anche ...