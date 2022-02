GTWC Europe, test in pista in vista per Valentino Rossi con Audi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si avvicina il debutto di Valentino Rossi nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, la principale categoria Europea per quanto riguarda l’infinito mondo delle GT3. Il ‘Dottore’, in attesa della nascita della figlia e della presentazione del proprio team per il Motomondiale, è atteso in pista in vista dei test pre stagionali che si svolgeranno ad inizio marzo al Paul Ricard. Un Audi R8 GT3 del Team WRT attende il nostro connazionale che ha già effettuato una prova in quel di Valencia lo scorso novembre, la prima uscita con la forte squadra belga che lo scorso anno ha vinto il titolo assoluto e la Sprint Cup con la coppia formata da Charles Weerst/Dries Vanthoor. La notizia è stata riportata da Sky Sport, non ci sono delle conferme ufficiali ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si avvicina il debutto dinel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS, la principale categoriaa per quanto riguarda l’infinito mondo delle GT3. Il ‘Dottore’, in attesa della nascita della figlia e della presentazione del proprio team per il Motomondiale, è atteso inindeipre stagionali che si svolgeranno ad inizio marzo al Paul Ricard. UnR8 GT3 del Team WRT attende il nostro connazionale che ha già effettuato una prova in quel di Valencia lo scorso novembre, la prima uscita con la forte squadra belga che lo scorso anno ha vinto il titolo assoluto e la Sprint Cup con la coppia formata da Charles Weerst/Dries Vanthoor. La notizia è stata riportata da Sky Sport, non ci sono delle conferme ufficiali ...

