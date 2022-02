Gf Vip 6, Soleil Sorge svela come avrebbe reagito se Alex Belli avesse scelto lei anziché Delia Duran (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge non corre certo buon sangue. Dall’ingresso della prima nella Casa del Gf Vip 6 non si sono fatti attendere i dissapori tra le due, ma nelle ultime ore non è mancata occasione per un chiarimento. Centrale nella loro mancanza di complicità è stata la difesa riservata dalla Caldonazzo a Delia Duran. Questione che ha, poi, così spiegato a Soleil, sostenendo di essersi messa nei panni di chi ha subito determinate situazioni di certo non piacevoli. “Anche io ho subito delle situazioni”, ha ribattuto la Sorge, puntando il dito in qualche modo contro Alex Belli che non si sarebbe fermato quando c’era da fermarsi. “Il fatto che lui non avesse detto tutta la verità è ciò che ho rimproverato anche io ad ... Leggi su isaechia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra Nathaly Caldonazzo enon corre certo buon sangue. Dall’ingresso della prima nella Casa del Gf Vip 6 non si sono fatti attendere i dissapori tra le due, ma nelle ultime ore non è mancata occasione per un chiarimento. Centrale nella loro mancanza di complicità è stata la difesa riservata dalla Caldonazzo a. Questione che ha, poi, così spiegato a, sostenendo di essersi messa nei panni di chi ha subito determinate situazioni di certo non piacevoli. “Anche io ho subito delle situazioni”, ha ribattuto la, puntando il dito in qualche modo controche non si sarebbe fermato quando c’era da fermarsi. “Il fatto che lui nondetto tutta la verità è ciò che ho rimproverato anche io ad ...

