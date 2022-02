Gf Vip 6, Alessandro Basciano scrive una romantica lettera a Sophie Codegoni: “Mi stai facendo ricredere nell’amore e…” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Con la festa di San Valentino alle porte, Alessandro Basciano, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6, ha deciso di organizzare una sorpresa romantica per la sua Sophie Codegoni. I due ex volti di Uomini e Donne si sono conosciuti all’interno delle quattro mura di Cinecittà. Sophie ha provato sin da subito un’attrazione forte per la new entry, mentre d’altra parte, Basciano ci ha messo un po’ a capire i sentimenti provati per la compagna di avventura. Dopo tanti alti e bassi, i due giovani sembrano definirsi ogni giorno di più la vera e proprio coppia di fatto di questa sesta edizione del reality. Alessandro, non ha voluto così farsi sfuggire l’occasione di dimostrarle il suo affetto nel giorno degli innamorati. Mentre Sophie ... Leggi su isaechia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Con la festa di San Valentino alle porte,, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6, ha deciso di organizzare una sorpresaper la sua. I due ex volti di Uomini e Donne si sono conosciuti all’interno delle quattro mura di Cinecittà.ha provato sin da subito un’attrazione forte per la new entry, mentre d’altra parte,ci ha messo un po’ a capire i sentimenti provati per la compagna di avventura. Dopo tanti alti e bassi, i due giovani sembrano definirsi ogni giorno di più la vera e proprio coppia di fatto di questa sesta edizione del reality., non ha voluto così farsi sfuggire l’occasione di dimostrarle il suo affetto nel giorno degli innamorati. Mentre...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano scrive una romantica lettera a Sophie Codegoni: “Mi stai facendo ricredere nell’amore… - blogtivvu : Alessandro e Sophie, San Valentino al GF Vip: il contenuto della romantica lettera di Basciano – VIDEO… - basciagonistan : RT @hopeangel365: Era tutto troppo perfetto per essere vero #gfvip #basciagoni #sophie #alessandro #basciano #lulu #manuel #jessica #mirian… - hopeangel365 : Era tutto troppo perfetto per essere vero #gfvip #basciagoni #sophie #alessandro #basciano #lulu #manuel #jessica… - LualdiClaudia : I nullafacenti del GF, Sophie, Alessandro e Lulù hanno il coraggio di dire che kabir non fa altro che mangiare e do… -