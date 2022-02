“È un campionato fasullo” | Serie A | la stoccata in diretta

Advertising

MilanWorldForum : Cassano contro la Serie A:'Campionato fasullo'. Le dichiarazioni QUI -) - tuttoatalanta : Cassano: 'La Serie A è un campionato fasullo. Basti vedere le prestazioni di Piatek e Icardi'… - zazoomblog : Cassano: “Serie A campionato fasullo: Piatek torna e segna Icardi non si vede più” - #Cassano: #“Serie #campionato - JmanBianconero : @sportface2016 Serie A campionato fasullo: ci ha giocatore pure Cassano... - sportface2016 : Cassano: “#SerieA campionato fasullo: #Piatek torna e segna, #Icardi non si vede più” -

Ultime Notizie dalla rete : campionato fasullo

Questo significa che ilitaliano è'. E su Icardi: 'Da quando è al PSG non si vede e non si sente più. Sta facendo poco quest'anno, l'anno scorso pure e anche l'anno prima ancora. ...Commenta per primo Nel corso dell'ultima diretta sulla Bobo Tv, Antonio Cassano ha commentato così la situazione in Serie A: 'E' un. Guardate Piatek, è andato via dall'Italia ed è stato un disastro totale senza giocare mai da titolare, ora torna e segna. Icardi? Da quando è al Psg non si vede e non si sente più, ...L’opinione di Antonio Cassano sulla Serie A non potrebbe essere più lapidaria di così: il nostro campionato è una lega fasulla, non a livello delle migliori competizioni nazionali. Si potrebbe ...Senza peli sulla lingua Antonio Cassano, che ai microfoni della Bobo TV ha sparato a zero sulla Serie A, definendola “un campionato fasullo”. L’ex calciatore, a supporto della sua tesi, ha menzionato ...