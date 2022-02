Covid | Speranza | «Curva in discesa grazie ai vaccini» Sileri | «È presto per eliminare il Green pass» – Il video

(Di lunedì 14 febbraio 2022) «Guardiamo alle prossime settimane con maggiore fiducia perché abbiamo finalmente una percentuale molto alta di persone che hanno scelto la strada del vaccino. Dopo molto settimane finalmente vediamo lapiegarsi». Così il ministro della Salute Robertonel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico al San Raffaele a proposito della situazionein Italia. Nella stessa occasione è intervenuto anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo: «Io credo sia prematuro oggi parlare di eliminazione del Superma una rimodulazione può essere necessaria», ha detto. «Intanto osserviamo i dati, vediamo se nascono nuove varianti altrove nel mondo e proseguiamo con la campagna per la terza dose e poi una rivalutazione potrà essere fatta. Sicuramente il ...

, che ne ha parlato a Mezz'ora in più su Rai 3 , ha aggiunto: 'Il bonus probabilmente ci ... 'A due anni di distanza dall'inizio dell'emergenzanon accenna ad attenuarsi l'impatto della ...Ho incontrato poco tempo prima dell'11 febbraio il ministro Robertoche mi aveva fatto capire che non avrebbe reiterato la misura delle chiusure. Il problema è con il 50% facciamo le nozze ...Dopo tre settimane, la Sicilia torna in Zona Gialla a partire da oggi, giorno di San Valentino. Il Ministro alla Salute Roberto Speranza ha infatti firmato l’Ordinanza dopo la consueta riunione ...L'annuncio è arrivato direttamente dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha spiegato che l'esecutivo sta affrontando il "grande tema della salute mentale" nell'era della pandemia Covid ...