Come procede il super vaccino contro tutte le varianti

Arrivano buone notizie dai laboratorio dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sulla ricerca per trovare un vaccino efficace contro tutte le varianti del coronavirus. Il prototipo, messo a punto dai ricercatori del Centro Nazionale per la Salute Globale, è basato su una proteina comune a tutte le varianti del SarsCoV2. I primi test condotti sui topi hanno verificato un'evidente efficacia. La strategia ha identificato la proteina N che, al contrario della più nota Spike coinvolta negli attuali vaccini, non mostra quasi alcuna mutazione tra le varianti di SarsCoV2 finora note. Il metodo genera una memoria immunitaria a livello polmonare che potrebbe essere garanzia di effetto protettivo duraturo.

