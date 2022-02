C'è l'ok del Tas, Kamila Valieva può gareggiare (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - Kamila Valieva la 15enne pattinatrice russa potrà proseguire a gareggiare ai Giochi olimpici di Pechino 2022 malgrado la sua positività ad una sostanza vietata dal Codice mondiale antidoping. È quanto stato deciso dall'arbitrato della Divisione Ad hoc in sede olimpica del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas). L'annuncio è stato dato al Main Media Center di Pechino dal segretario generale del Tas, Matthieu Reeb. La pattinatrice quindicenne Kamila Valieva domani pattinerà nel programma corto del pattinaggio di figura dei Giochi olimpici di Pechino 2022. Il controllo antidoping positivo risale al 25 dicembre ed è stato reso noto solo tra il 7 e l'8 febbraio quando l'atleta aveva già gareggiato nella gara a squadre dei Giochi olimpici vinta dal Comitato olimpico russo. Uno dei fattori presi in ... Leggi su agi (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI -la 15enne pattinatrice russa potrà proseguire aai Giochi olimpici di Pechino 2022 malgrado la sua positività ad una sostanza vietata dal Codice mondiale antidoping. È quanto stato deciso dall'arbitrato della Divisione Ad hoc in sede olimpica del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas). L'annuncio è stato dato al Main Media Center di Pechino dal segretario generale del Tas, Matthieu Reeb. La pattinatrice quindicennedomani pattinerà nel programma corto del pattinaggio di figura dei Giochi olimpici di Pechino 2022. Il controllo antidoping positivo risale al 25 dicembre ed è stato reso noto solo tra il 7 e l'8 febbraio quando l'atleta aveva già gareggiato nella gara a squadre dei Giochi olimpici vinta dal Comitato olimpico russo. Uno dei fattori presi in ...

