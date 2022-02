Bonus alberghi 2022, come funziona la detrazione dell’80% (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il ministero del Turismo sta lavorando alla piattaforma telematica per le richieste del superBonus dell’80% e del contributo a fondo perduto per alberghi e strutture turistiche previste dal decreto Pnrr di fine anno (Dl 152/2021). Tra le spese ammesse al Bonus alberghi: incremento dell’efficienza energetica, lavori antisismici, eliminazione delle barriere architettoniche, ristrutturazioni edilizie, piscine termali, digitalizzazione ma anche l’acquisto di mobili e componenti d’arredo. È possibile fare richiesta, con limite massimo di 40.000 euro ad attività, per i lavori che vanno dal 7 novembre 2021 alla fine del 2024. Bonus alberghi, cos’è Il Bonus alberghi è stato introdotto dal decreto legge 152/2021 in attuazione del PNRR, e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il ministero del Turismo sta lavorando alla piattaforma telematica per le richieste del supere del contributo a fondo perduto pere strutture turistiche previste dal decreto Pnrr di fine anno (Dl 152/2021). Tra le spese ammesse al: incremento dell’efficienza energetica, lavori antisismici, eliminazione delle barriere architettoniche, ristrutturazioni edilizie, piscine termali, digitalizzazione ma anche l’acquisto di mobili e componenti d’arredo. È possibile fare richiesta, con limite massimo di 40.000 euro ad attività, per i lavori che vanno dal 7 novembre 2021 alla fine del 2024., cos’è Ilè stato introdotto dal decreto legge 152/2021 in attuazione del PNRR, e ...

Advertising

FDIVda : Bonus 110% fuori controllo per truffe stellari, materie prime e bollette energetiche insostenibili, reddito di citt… - ApportunityIt : Agevolazioni per gli alberghi: spese ammissibili e cosa bisogna sapere | Sky TG24 - SkyTG24 : Agevolazioni per gli alberghi: spese ammissibili e cosa bisogna sapere - Gigi281100 : Invece di parlare del bonus, parli delle aziende che chiudono e vanno via, perché non parla dei Ristori gli albergh… - TrendOnline : Arriva il nuovo #bonus #alberghi 2022: si tratta di una nuova misura di #sostegno per le #imprese del #turismo, che… -