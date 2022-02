Birra giapponese Kirin lascia Myanmar a un anno da golpe (Di lunedì 14 febbraio 2022) Kirin Holdings, che controlla il gigante giapponese della Birra Kirin Beer, ha annunciato oggi che il suo Consiglio d'amministrazione ha deciso di ritirarsi da Myanmar e di porre termine alla sua ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022)Holdings, che controlla il gigantedellaBeer, ha annunciato oggi che il suo Consiglio d'amministrazione ha deciso di ritirarsi dae di porre termine alla sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Birra giapponese Birra giapponese Kirin lascia Myanmar a un anno da golpe Kirin Holdings, che controlla il gigante giapponese della birra Kirin Beer, ha annunciato oggi che il suo Consiglio d'amministrazione ha deciso di ritirarsi da Myanmar e di porre termine alla sua joint venture con la Myanma Economic Holdings ...

