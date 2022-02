Atalanta, prova da grande: un pari stretto, ma la squadra c’è (Di lunedì 14 febbraio 2022) È stata una battaglia. Però, obiettivamente, se ci doveva essere un vincitore, questo doveva essere l’Atalanta. Non solo per il cuore, per l’orgoglio, ma anche per la tecnica, come ha ammesso lo stesso Allegri nel dopopartita. Quando ancora i suoi giocatori stavano esultando come se avessero vinto la finale di Coppa Italia. Alla fine il pari sta stretto alla squadra di Gasperini, non a quella che era venuta a Bergamo accompagnata dalla grancassa che la vedeva già lanciata verso l’aggancio alle prime tre. Piano, un momento. La Juventus non ha dimostrato proprio nulla. Non certo di essere più forte dell’Atalanta, anzi i due confronti diretti fanno pendere la bilancia dalla parte bergamasca. All’andata ha deciso Zapata, stavolta un siluro di Malinovskyi stava per regalare una vittoria che sarebbe stata ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 14 febbraio 2022) È stata una battaglia. Però, obiettivamente, se ci doveva essere un vincitore, questo doveva essere l’. Non solo per il cuore, per l’orgoglio, ma anche per la tecnica, come ha ammesso lo stesso Allegri nel dopopartita. Quando ancora i suoi giocatori stavano esultando come se avessero vinto la finale di Coppa Italia. Alla fine ilstaalladi Gasperini, non a quella che era venuta a Bergamo accompagnata dalla grancassa che la vedeva già lanciata verso l’aggancio alle prime tre. Piano, un momento. La Juventus non ha dimostrato proprio nulla. Non certo di essere più forte dell’, anzi i due confronti diretti fanno pendere la bilancia dalla parte bergamasca. All’andata ha deciso Zapata, stavolta un siluro di Malinovskyi stava per regalare una vittoria che sarebbe stata ...

