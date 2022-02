Ancora un morto in monopattino, questa volta a Trezzano Sul Naviglio (Di lunedì 14 febbraio 2022) È accaduto ieri, a Trezzano Sul Naviglio, l’ennesimo incidente mortale in monopattino. La dinamica vede lo scontro tra un monopattino, guidato da un 39enne, e una motocicletta, a bordo della quale si trovava un uomo di 60 anni. Il conducente del monopattino è morto sul colpo, mentre il motociclista è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda. Il codice della strada non basta Continuano gli incidenti mortali tra monopattini e veicoli tradizionali. Nonostante nel 2021 il Codice della strada abbia regolato la circolazione di questi mezzi, con limiti di velocità e nuovi obblighi e divieti, le morti non sembrano placarsi. Le nuove norme non hanno posto fine alla giungla provocata dal transito di questi mezzi. Nati per aiutare l’ambiente e agevolare gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) È accaduto ieri, aSul, l’ennesimo incidente mortale in. La dinamica vede lo scontro tra un, guidato da un 39enne, e una motocicletta, a bordo della quale si trovava un uomo di 60 anni. Il conducente delsul colpo, mentre il motociclista è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda. Il codice della strada non basta Continuano gli incidenti mortali tra monopattini e veicoli tradizionali. Nonostante nel 2021 il Codice della strada abbia regolato la circolazione di questi mezzi, con limiti di velocità e nuovi obblighi e divieti, le morti non sembrano placarsi. Le nuove norme non hanno posto fine alla giungla provocata dal transito di questi mezzi. Nati per aiutare l’ambiente e agevolare gli ...

