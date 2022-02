Algeria, continua la repressione: giro di vite contro i partiti e i leader politici (Di lunedì 14 febbraio 2022) In Algeria non si placa la repressione contro i partiti, gli esponenti politici e i gruppi della società civile. Da quando, nel 2019, sono iniziate le proteste di “Hirak” (“Movimento”), centinaia di persone sono state arrestate e processate per aver manifestato contro il governo o averlo criticato sui social media. Il 2022 è iniziato com’era finito l’anno precedente, forse addirittura peggio. Il 9 gennaio un tribunale di Algeri ha condannato Fethi Ghares, leader del Movimento democratico e sociale, a due anni di carcere e a una multa di 200 mila dinari per “incitamento a manifestazione non armata”, “offesa a organismi dello stato” e “diffusione di informazioni dannose per gli interessi nazionali”. Ghares era stato arrestato il 30 giugno 2021, al termine di un’irruzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Innon si placa la, gli esponentie i gruppi della società civile. Da quando, nel 2019, sono iniziate le proteste di “Hirak” (“Movimento”), centinaia di persone sono state arrestate e processate per aver manifestatoil governo o averlo criticato sui social media. Il 2022 è iniziato com’era finito l’anno precedente, forse addirittura peggio. Il 9 gennaio un tribunale di Algeri ha condannato Fethi Ghares,del Movimento democratico e sociale, a due anni di carcere e a una multa di 200 mila dinari per “incitamento a manifestazione non armata”, “offesa a organismi dello stato” e “diffusione di informazioni dannose per gli interessi nazionali”. Ghares era stato arrestato il 30 giugno 2021, al termine di un’irruzione ...

