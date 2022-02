Verona-Udinese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Verona-Udinese, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Bentegodi sfida della tranquillità tra due squadre che stazionano a metà classifica. A differenza dei padroni di casa, però, i friulani non possono certo dirsi salvi e così hanno bisogno di far punti a tutti i costi. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 13 febbraio. Verona-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori ed Emanuele Giaccherini. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Ile isudi, match valido per la venticinquesima giornata di. Allo stadio Bentegodi sfida della tranquillità tra due squadre che stazionano a metà classifica. A differenza dei padroni di casa, però, i friulani non possono certo dirsi salvi e così hanno bisogno di far punti a tutti i costi. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 13 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Alessandro Iori ed Emanuele Giaccherini. SportFace.

