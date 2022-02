Verona-Udinese 4-0 | gialloblu calano poker

(Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Iltorna a vincere dopo il ko contro la Juventus. Il decimo successo in Serie A degli scaligeri arriva con un netto 4-0 rifilato all’tra le mura amiche dello stadio ‘Bentegodi’ e firmato dalle reti di Depaoli al 2?, Barak al 31?, Caprari al 66? e Tameze all’84. In classifica i veneti agganciano momentaneamente la Fiorentina all’ottavo posto con 36 punti, mentre i bianconeri friulani restano fermi al 14° posto a quota 27. L'articolo proviene da Italia Sera.

Così Igor Tudor, dopo il rotondo 4-0 che ha consegnato al suo Verona la vittoria contro l'Udinese al Bentegodi. "Vittorie come queste ci regalano fiducia per i prossimi impegni ma la cosa che ...Igor Tudor, allenatore dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il successo contro l'Udinese: "Abbiamo giocatori forti, è stata una bella vittoria chiudendo in crescendo.