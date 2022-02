Ucraina | il cancelliere tedesco Scholz vedrà Putin Blinken | “La minaccia resta imminente” Italia pronta a inviare 1000 uomini

(Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo il nulla di fatto nella telefonata di Biden atocca alla Germania tentare la mediazione. Il Papa: «Si faccia ogni sforzo per la pace»

...il ministro degli Esteri Annalena Baerbock e il viceRobert Habeck, non hanno mai escluso l'archiviazione del progetto come possibile sanzione in caso di invasione russa dell', ...... iltedesco Olaf Scholz e il premier ucraino Volodymyr Zelensky . Ma con il passare ...- alla lista dei Paesi occidentali che hanno invitato i propri concittadini a lasciare l', circa ...Un nuovo tentativo di sbloccare la crisi ucraina mantenendola su binari diplomatici nel pieno delle rinnovate tensioni con Mosca verrà fatto martedì dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il capo del ...Un nuovo tentativo di sbloccare la crisi ucraina mantenendola su binari diplomatici nel pieno delle rinnovate tensioni con Mosca verrà fatto martedì dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il capo del ...