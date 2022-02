Traffico Roma del 13-02-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovate all’ascoltoin coda sulla carreggiata esterna del raccordo tra Pontina e Laurentina segnalato anche un incidente scorrevole ilsulla restante rete viaria della capitale a talenti per l’intera giornata di oggi chiusa per una mostra mercato via Ugo Ojetti tra Piazza Talenti e Piazza Primoli deviazioni anche le linee bus di zona manifestazione socio-culturale anche in via Stimigliano con chiusura tra via di Villa Chigi e via Montebuono per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità