Signa: Flachi (“il ragazzo che giocava bene”) è tornato in campo dopo 12 anni. Lungo stop per doping (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ha 46 anni, ma è spinto calla voglia di rimettersi in gioco: in tutti i sensi. Francesco Flachi, il ragazzo "che giocava bene" è tornato in campo, cone la maglia del Signa dopo uno stop, dovuto a doping e cocaina, durato 12 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ha 46, ma è spinto calla voglia di rimettersi in gioco: in tutti i sensi. Francesco, il"che" èin, cone la maglia deluno, dovuto ae cocaina, durato 12L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

DiMarzio : Francesco #Flachi oggi è tornato a giocare una partita ufficiale, in Eccellenza toscana, dodici anni dopo la squali… - Gazzetta_it : Riecco #Flachi, 12 anni dopo: 30' col Signa in Eccellenza, ora l’esilio è davvero finito - sestini69 : RT @StefanoDelCoro2: 4380 giorni dopo, bentornato in campo Francesco #Flachi #Fiorentina #Sampdoria #Signa @Fiorentinanews - SteelRevel : RT @iltirreno: «Questa mezz’ora ha cancellato 12 anni», ha detto l'ex attaccante della Sampdoria nel dopo partita. Centinaia di persone ad… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Commozione #Flachi, in campo 12 anni dopo col Signa in Eccellenza. Novellino scherza: 'Ridicolo, non hai visto palla' https:… -