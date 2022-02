Scontro Usa-Russia anche alle isole Curili, tra un sottomarino e una nave (Di domenica 13 febbraio 2022) Una nave della marina di Mosca ha “scacciato” un sottomarino statunitense dalle acque russe delle isole Curili nel Pacifico dopo che il sommergibile ha ignorato gli ordini russi per farlo emergere, secondo quello che riporta l’agenzia di stampa Interfax citando il ministero della Difesa. La Russia ha accusato gli Stati Uniti di aver infranto il diritto internazionale e di aver creato una minaccia alla sicurezza nazionale, che è arrivato in un momento di alta tensione tra Mosca e Washington su l’aumento delle forze militari russe ai confini con l’Ucraina. Non c’è stato alcun commento immediato da parte degli Stati Uniti. Secondo invece quanto riferito dal ministero della Difesa russa, l’equipaggio della fregata “Marshal Shaposhnikov” ha usato “mezzi corrispondenti” per far uscire il ... Leggi su formiche (Di domenica 13 febbraio 2022) Unadella marina di Mosca ha “scacciato” unstatunitense dacque russe dellenel Pacifico dopo che il sommergibile ha ignorato gli ordini russi per farlo emergere, secondo quello che riporta l’agenzia di stampa Interfax citando il ministero della Difesa. Laha accusato gli Stati Uniti di aver infranto il diritto internazionale e di aver creato una minaccia alla sicurezza nazionale, che è arrivato in un momento di alta tensione tra Mosca e Washington su l’aumento delle forze militari russe ai confini con l’Ucraina. Non c’è stato alcun commento immediato da parte degli Stati Uniti. Secondo invece quanto riferito dal ministero della Difesa russa, l’equipaggio della fregata “Marshal Shaposhnikov” ha usato “mezzi corrispondenti” per far uscire il ...

