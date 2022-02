Scende in campo Fico: "Conte è il leader" (Di domenica 13 febbraio 2022) Il presidente della Camera rompe il riserbo. Parte il ricorso sulla decisione del Tribunale di Napoli che ha decapitato il movimento di ELENA G. POLIDORI Leggi su quotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Il presidente della Camera rompe il riserbo. Parte il ricorso sulla decisione del Tribunale di Napoli che ha decapitato il movimento di ELENA G. POLIDORI

Scende in campo Fico: "Conte è il leader" di Elena G. Polidori Scende in campo anche la terza carica dello Stato, il presidente della Camera Roberto Fico, nella battaglia interna al M5s diventata negli ultimi giorni al calor bianco dopo la ...

