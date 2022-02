Riecco Flachi, 12 anni dopo: 30' col Signa in Eccellenza, ora l'esilio è davvero finito (Di domenica 13 febbraio 2022) 'Questo giorno cancella dodici anni di squalifica. È la mia rinascita'. Francesco Flachi ha sbagliato e ha pagato, l'ha sempre ammesso però, aggiunge sudato e con i parastinchi in mano, 'questa è la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 febbraio 2022) 'Questo giorno cancella dodicidi squalifica. È la mia rinascita'. Francescoha sbagliato e ha pagato, l'ha sempre ammesso però, aggiunge sudato e con i parastinchi in mano, 'questa è la ...

