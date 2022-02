Poca pioggia ed effimera neve attese nella notte tra lunedì e martedì (Di domenica 13 febbraio 2022) Dal Centro Meteo Lombardo il punto sul cambio di tempo. La luuuunga fase anticiclonica, che ci tiene taaaaanta compagnia da diverse settimane, godrà di qualche ora d’elemosina pluviometrica per il buon cuore d’una modesta perturbazione in lento avvicinamento da ponente. Si tratta di un sistema frontale, tanto audace nelle intenzioni quanto sgangherato nella morfologia, figlio di un’ondulazione ghigliottinata sul più bello nel suo incedere – obtorto collo – verso le Alpi Occidentali. Sia chiaro: meglio uno che zero, a spezzar la noia del peggior inverno da anni, dunque accogliamo con piacere questo orfano rutto atlantico, di magnanima concessione azzorriana, lanciato al suicidio nella palude alto-pressoria mediterranea. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Torniamo alla previsione. La suddetta “perturbazione” proverà a ... Leggi su bergamonews (Di domenica 13 febbraio 2022) Dal Centro Meteo Lombardo il punto sul cambio di tempo. La luuuunga fase anticiclonica, che ci tiene taaaaanta compagnia da diverse settimane, godrà di qualche ora d’elemosina pluviometrica per il buon cuore d’una modesta perturbazione in lento avvicinamento da ponente. Si tratta di un sistema frontale, tanto audace nelle intenzioni quanto sgangheratomorfologia, figlio di un’ondulazione ghigliottinata sul più bello nel suo incedere – obtorto collo – verso le Alpi Occidentali. Sia chiaro: meglio uno che zero, a spezzar la noia del peggior inverno da anni, dunque accogliamo con piacere questo orfano rutto atlantico, di magnanima concessione azzorriana, lanciato al suicidiopalude alto-pressoria mediterranea. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Torniamo alla previsione. La suddetta “perturbazione” proverà a ...

