Pechino 2022 | biathlon inseguimento femminile con Wierer e Vittozzi oggi in tv | orario e streaming

(Di domenica 13 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio alle ore 10:00 scatta l‘delle Olimpiadi di, con il programma delsempre più nel vivo ai Giochi. Grande attesa per Dorothea, che dopo il bronzo centrato nella sprint partirà proprio in terza posizione. Davanti a tutte la norvegese Marte Roeiseland, con 31 secondi sulla svedese Elvira Oeberg e 37 proprio sull’azzurra, che avrà a dieci secondi di distanza l’austriaca Hauser. In gara per l’Italia anche Lisa, che però partirà in 36esima posizione staccata di 2’25”, e Samuela Comola che con il pettorale 57 scatterà a 2’46” da Roeiseland. OLIMPIADI, IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE ORARI, TV E– ...