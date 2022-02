Pagelle Sassuolo-Roma 2-2 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ledi2-2 con iai protagonisti e ildel match valido per la venticinquesima giornata di. Al Mapei Stadium nuovo psicodramma giallorosso con un altro ko pesantissimo per la stagione dei ragazzi di Mourinho. Avanti con Abraham su rigore, gli ospiti si fanno ribaltare dall’autogol incredibile di Smalling e dal gol di Traore, per poi pareggiare nel recupero con Cristante. Di seguito iai protagonisti.(4-3-2-1): Consigli 6; Kyriakopoulos 6, Chiriches 5.5, Ferrari 5.5, Muldur 6; Frattesi 6 (35’ st Ayhan 6), Lopez 6.5, Henrique 6.5 (22’ st Harroui 6); Berardi 6 (39’ st Ceide), Traore 7.5; Defrel 6 (35’ st Tressoldi sv). In panchina: Satalino, Pegolo, ...

A seguire, l'ampio post - partita con, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol! Diretta- Roma 1 - 1 Unisciti al nostro canale Telegram! 56 Fase spezzettata di match con molti falli, ... ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22:Roma Ledei protagonisti del match trae Roma, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Abraham FLOP: Chiriches VOTI ... Le pagelle di Sassuolo-Roma 2-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Mapei Stadium nuovo psicodramma giallorosso con un ... SEPE 6,5 - La differenza con Belec si vede, soprattutto quando va giù per dire di no ad Hefti e per ben due volte a Destro. Non può nulla sul gol dell'ex Roma, ma la sua tranquillità giova a tutto il ...