MotoGP | test Mandalika | Pol Espargarò il più veloci di tutti su Honda

Advertising

SkySportMotoGP : LCR Honda, Alex Marquez: test di cultura generale sull'Indonesia. VIDEO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - DelbonoRoberto : RT @gponedotcom: Pol segna il miglior tempo della tre giorni davanti al campione del mondo. Marini terzo grazie al tempo di ieri, Aprilia i… - Sciambergapower : FAST @polespargaro - #Honda Veloce a fine Test sul #Mandalika International Street Circuit. 21 Piloti @MotoGP dentr… - F1inGenerale_ : #MotoGP | Test Indonesia - Pol Espargaro il più veloce nel terzo e ultimo giorno di test a Mandalika #MandalikaTest… - gponedotcom : VIDEO - Pol Espargarò chiude con il miglior tempo i test, ma Bagnaia appare il migliore sul passo. Aprilia sugli sc… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP test

In corso il terzo e ultimo giorno diper i pilotia Mandalika: tutti gli aggiornamenti in tempo reale attraverso il liveblog di skysport.it, con tempi, foto e video dal circuito. Al comando Pol Espargaró, 4° Bagnaia. Il 6 ...Jorge Lorenzo , pupillo di Luigi Dall'Igna, nel biennio da pilota Ducati vissuto nel 2017 e nel 2018 non è riuscito a lasciare il segno come avrebbe desiderato. Messo in ombra da Andrea Dovizioso nel ...Nel terzo giorno di test per la MotoGP in Indonesia, è Pol Espargaro ad eseguire il giro più veloce. Alle spalle dello spagnolo della Honda si piazzano Fabio Quartararo e Aleix Espargaro. Assente Mir ...IRTA Test Mandalika Gresini Racing – Fabio di Giannantonio continua l’apprendistato con la MotoGP ed ha chiuso l’ultima giornata di test a Mandalika come secondo miglior rookie. Giro dopo ...