Malamovida | controlli a tappeto entro le mura e multe

Advertising

orlandi492 : RT @giangolz: Malamovida e norme anticovid: nella notte oltre 300 controlli e 5 arresti - Roma_H_24 : 'Malamovida': controlli a tappeto nel nostro territorio, sigilli a 3 minimarket - - Roma_H_24 : 'Malamovida': controlli a tappeto nel nostro territorio, sigilli a 3 minimarket - - giangolz : Malamovida e norme anticovid: nella notte oltre 300 controlli e 5 arresti - franconemarisa : Malamovida e norme anticovid: nella notte oltre 300 controlli e 5 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Malamovida controlli

Grosseto, 13 febbraio 2022 - Proseguono i servizi di controllo predisposti dalla Questura di Grosseto finalizzati a prevenire la commissione di reati e contrastare situazioni contrarie al decoro ...Arezzo, 13 febbraio 2022 - Anche per questo fine settimana sono proseguiti ifinalizzati a contrastare la "" nelle aree del centro cittadino a tutela della salute pubblica. L'attività di perlustrazione e controllo ha coinvolto, come predisposto nell'ambito ...Grosseto, 13 febbraio 2022 - Proseguono i servizi di controllo predisposti dalla Questura di Grosseto finalizzati a prevenire la commissione di reati e contrastare situazioni contrarie al decoro ...per affrontare i problemi causati dalla malamovida. A Montecatini, in queste ultime settimane, sono già avvenuti fatti causati dall’abuso di alcolici tra i ragazzi, anche minorenni. Prefetto, come ...