Makari 2 | anticipazioni 2^ puntata 14 febbraio | Saverio e Suleima in crisi

(Di domenica 13 febbraio 2022)2 torna lunedì 14su Rai1 alle ore 21:20 con la secondaintitolata Il Lato fragile. In questo episodio, come rivelano leentreranno in. La giovane, nonostante sia tornata in Sicilia, sarà completamente presa dal lavoro e ciò spaventerà lo scrittore che deciderà di accettare l'invito ad un convegno. Qui conoscerà una donna di nome Angela. Come se non bastasse, si ritroverà a cercare di risolvere l'omicidio di un giornalista avvenuto proprio nel corso del convegno a cui prenderà parte.2, trama 14entrano in, grazie al nuovo progetto finanziato da Teodoro, avrà ...

Advertising

ParliamoDiNews : Makari anticipazioni seconda puntata 14 febbraio: Saverio conosce Angela #makari #anticipazioni #seconda #puntata… - VelvetMagIta : Makari anticipazioni seconda puntata 14 febbraio: Saverio conosce Angela - infoitcultura : Makari 2/ Anticipazioni prima puntata e diretta: la scoperta di Suleima - infoitcultura : Màkari 2 anticipazioni, Il lato fragile: Suleima e Saverio sono in crisi - infoitcultura : Màkari 2, anticipazioni seconda puntata: Il Lato Fragile -

Ultime Notizie dalla rete : Makari anticipazioni

2 , nuova fiamma per Saverio Lamanna? Ecco cosa accadrà ne Il Lato Fragile Il ritorno di Suleima in Sicilia nel corso della prima puntata, per ragioni lavorative, ha spinto Saverio Lamanna a ...Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 11 Febbraio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: About a Boy - Un ragazzo, The Transporter, Corda tesa, Il camorrista, Invasion, I ...Esordio con il botto per la seconda stagione di Makari. La serie basata sul romanzo di Gaetano Savatteri ha debuttato con i nuovi episodi lo scorso lunedì 7 febbraio, raggiungendo ben 5.418.000 ...(Piper Spettacolo Italiano) Per Graphofeel: La scomparsa dei dinosauri, il primo romanzo di Michele Pipia. Anticipazioni Makari 2 seconda puntata 14 febbraio/ Crisi tra Saverio e Suleima Makari 2, ...