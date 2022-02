Liverpool, Klopp non vuole rinunciare a Milner (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Liverpool di Jurgen Klopp è pronto ad aprire le trattative con il centrocampista 36enne James Milner per il rinnovo, mentre si avvicina... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) Ildi Jurgenè pronto ad aprire le trattative con il centrocampista 36enne Jamesper il rinnovo, mentre si avvicina...

Advertising

sportli26181512 : Liverpool, Klopp non vuole rinunciare a Milner: Il Liverpool di Jurgen Klopp è pronto ad aprire le trattative con i… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Liverpool, #Milner via in estate? ?? Le dichiarazioni di #Klopp #LBDV #LeBombeDiVlad #News - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, Klopp può far saltare il banco | Arriva la decisione - mvcalcio : RT @FcInterNewsit: Liverpool, Klopp esulta: 'Partita difficile per il clima, sono contento. Van Dijk è di nuovo al top' - FcInterNewsit : Liverpool, Klopp esulta: 'Partita difficile per il clima, sono contento. Van Dijk è di nuovo al top' -