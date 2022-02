LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: alle 12.00 scattano i quarti di finale dei 500 metri (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.43 Si annuncia il solito grane spettacolo che solo lo Short track ci sa regalare. Per l’Italia le speranze di medaglia arrivano da Pietro Sighel 11.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti al Capitol Indoor di Pechino! Tra 20 minuti prenderà il via la gara dei 500 metri di Short track Come seguire le gare in tv/streaming – La presentazione delle gare Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di gare dello Short track alle Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Il programma prevede i 500 metri maschili (dai quarti di finale) e la staffetta femminile ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.43 Si annuncia il solito grane spettacolo che solo loci sa regalare. Per l’Italia le speranze di medaglia arrivano da Pietro Sighel 11.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti al Capitol Indoor di Pechino! Tra 20 minuti prenderà il via la gara dei 500diCome seguire le gare in tv/streaming – La presentazione delle gare Buongiorno e bentrovati alladi questa giornata di gare delloInvernali di Pechino (Cina). Il programma prevede i 500maschili (daidi) e la staffetta femminile ...

