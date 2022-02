Liga 2021 2022 | De Jong salva il Barcellona al 96? | il derby con l’Espanyol termina 2-2

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 febbraio 2022) È Luuk Del’uomo copertina in casa: l’attaccante olandese, a lungo dato per partente nella sessione di mercato di gennaio, toglie le castagne dal fuoco nelconcon un colpo di testa al 96? che firma il 2-2. Ad aprire le marcature era stato Pedri dopo appena 2?, ma gli uomini di Montero l’avevano ribaltata con il gran gol a giro di Sergi Darder al 44? e con la rete di De Tomas, abile nel mettere giù il lancio dello stesso Darder fulminando poi ter Stegen. In mezzo, la rete di Gavi, al 57?, successivamente annullata in quanto Pedri, colpito in precedenza dal tiro di Jordi Alba, era in fuorigioco. In pieno recupero sono arrivate anche le due espulsioni di Pique e Melamed, entrambe per doppia ammonizione. Con questo risultato,sale a 28 punti, mentre il ...