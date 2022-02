Juve, piace un difensore del Lione (Di domenica 13 febbraio 2022) La Juventus ha chiesto informazioni su Jason Denayer, 26 anni, difensore belga del Lione, in scadenza quest'estate. La società fr... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) Lantus ha chiesto informazioni su Jason Denayer, 26 anni,belga del, in scadenza quest'estate. La società fr...

Advertising

crishaone : @emilianofaziosi L’ho scritto qualche giorno fa, ma ci tengo troppo alla Juve per buttare via una stagione per star… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveVerona #SerieA #Calciomercato Juventus, piace Denayer: è duello con Napoli e B… - StefanoJuveDoc : @ivanmazzella Scusa...ma se le altre non giocano bene non è che migliori il gioco della Juve...se a te e altri piac… - arvcticdragons : Devo studiare come una stronza per un esame che non mi piace e che non capisco ma c'è il sole c'è la juve (paradoss… - AngeloWolf6 : @jommas82 Guarda che come giocatore piace molto e, se si sente in fiducia, vedi la prima partita, ha margini e pote… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve piace Zola su Zaniolo: 'Potenziale campione, ma...' ... il Napoli non mollerà, ma anche il Milan e la Juve sono in corsa' dice Gianfranco Zola intervistato da La Gazzetta dello Sport. Chi l'ha colpita in A? ' Chiesa mi piace tantissimo. Poi Zaniolo, che ...

La Juventus prova un clamoroso sgarbo al Milan: la situazione Juventus, piace Botman per sostituire l'eventuale partenza di De Ligt Entrambi olandesi, entrambi ... Proprio per questo, scrive oggi Tuttosport , gli uomini di mercato della Juve starebbero sondando il ...

Juve, piace Carnesecchi: ecco la contropartita per l'Atalanta Calciomercato.com Juve, si tenta un colpo a zero, il Milan cerca l’erede di Kessiè a Barcellona La Juventus vuole rinforzare la difesa per il prossimo anno ... In ogni caso quello dell’olandese è un nome che piace parecchio perchè è u giocatore che può giocare sia sull’esterno che come ...

Juve, piace un difensore del Lione La Juventus ha chiesto informazioni su Jason Denayer, 26 anni, difensore belga del Lione, in scadenza quest'estate. La società francese ha provato a offrire una proposta di rinnovo, ma Denayer è ...

... il Napoli non mollerà, ma anche il Milan e lasono in corsa' dice Gianfranco Zola intervistato da La Gazzetta dello Sport. Chi l'ha colpita in A? ' Chiesa mitantissimo. Poi Zaniolo, che ...Juventus,Botman per sostituire l'eventuale partenza di De Ligt Entrambi olandesi, entrambi ... Proprio per questo, scrive oggi Tuttosport , gli uomini di mercato dellastarebbero sondando il ...La Juventus vuole rinforzare la difesa per il prossimo anno ... In ogni caso quello dell’olandese è un nome che piace parecchio perchè è u giocatore che può giocare sia sull’esterno che come ...La Juventus ha chiesto informazioni su Jason Denayer, 26 anni, difensore belga del Lione, in scadenza quest'estate. La società francese ha provato a offrire una proposta di rinnovo, ma Denayer è ...