Ireen Wüst è la prima atleta a vincere l’oro in 5 Olimpiadi

La pattinatrice di velocità olandese Ireen Wüst è diventata la prima atleta a vincere una medaglia d'oro individuale in cinque diversi Giochi Olimpici dopo aver vinto la gara femminile di 1.500 metri lunedì. La meraviglia di Ireen Wüst Era la sua quinta Olimpiade in cui ha vinto l'oro ed era la sua sesta medaglia d'oro. Con cinque argenti e anche un bronzo, è la terza atleta con più vittorie delle Olimpiadi invernali e ha più medaglie di qualsiasi altra pattinatrice di velocità. "La prima volta è la più facile da vincere", ha detto Wüst al New York Times. "vincere per la quinta volta è la più difficile".

Ultime Notizie dalla rete : Ireen Wüst Pechino: pattinaggio velocità; Lollobrigida 7/a nei 1500 L'oro è andato all'olandese Ireen Wust con un tempo di 1:53.28, nuovo record olimpico. Seconda, alle sue spalle, la giapponese Miho Takagi (1:53.72). Chiude il podio l'altra olandese, Antoniette de ...

Pechino 2022, incredibile Arianna Fontana: è oro record con la decima medaglia nei 500 metri Alla Fontana non resta ora che battere il record della pattinatrice olandese Ireen Wüst, che vanta un solo podio in più rispetto all'azzurra: undici medaglie. L'esultanza di Malagò "Arianna sei nella ...

