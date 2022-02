Inter | scattato l’obbligo di riscatto su Correa

(Di domenica 13 febbraio 2022)diper JoaquimIl punto conquistato dall’in casa del Napoli porta i nerazzurri a riscattare Joaquimdalla Lazio. Come da accordo tra le società in estate, infatti, al primo punto conquistato dai nerazzurri dopo il 1 febbraio sarebbediper il giocatore argentino. “Ieri è arrivato il primo punto in campionato dei nerazzurri a febbraio, ed èdidi, ora ufficiale per 25 milioni. L’argentino, però, resta ai box: il rientro slitta, l’obiettivo è riaverlo per la Salernitana, il 4 marzo”.(fonte: Gazzetta dello ...

inter_unica : Lui a PAROLE ha sempre detto che provava amicizia,ke nn era scattato,ke era 'super sincero'. Incoerente con gesti,… - phenixfree : @theboss_1908 @Inter Ma poi, da condannare cosa, che non si sa ne cosa gli ha detto ne perché Lautaro sia scattato… - laganheart : RT @strassenbahn85: @laganheart Contento di averti conosciuto e aver scattato questa foto. Sempre forza Inter!!! - strassenbahn85 : @laganheart Contento di averti conosciuto e aver scattato questa foto. Sempre forza Inter!!!

Ci sarà un altro derby di Milano perché, come l', martedì sera, ha battuto la Roma, ieri il ... dalla propria metà campo, ha lanciato in verticale, rasoterra per Leao che èin posizione ...Napoli . La sconfitta dell'contro il Milan , la vittoria del Napoli a Venezia , il campionato riaperto e lo scontro ... Una fiumana di sostenitori che già dalle 10, quando èil semaforo ...L'Inter non avrebbe quasi il tempo di farsi certe domande perché ... Il match del Maradona però ha anche fatto scattare qualche allarme. In primis in difesa, con Skriniar e De Vrij che hanno commesso ...Napoli-Inter 1-1. Termina con un pareggio il big match della 25 ... Perisic 6: si sacrifica tanto, dando una mano con lunghi scatti sul terreno di gioco. Lautaro Martinez 5.5: continua il periodo ...