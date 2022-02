Insigne-Perisic | duro battibecco con rissa sfiorata | ecco cosa è successo

Advertising

... dopo un'abbondante mezz'ora dominata dai padroni di casa, con un cross diper Dzeko, che prova un colpo di testa centrale ma Ospina para senza particolari problemi. Primo giallo per, ...... Dumfries 6.5, Barella 6, Brozovic 6, Calhanoglu 5 (dal 38 st Vidal s.v.),6.5; Lautaro ... Allenatore: Inzaghi CRONACA DELLA PARTITA FANTACALCIO REPORT Reti: al 7 pt(rigore), al 2 st ...Lorenzo Insigne si è rivolto con fare minaccioso all'indirizzo di Ivan Perisic. "Stai zitto!", gli ha intimato il capitano del Napoli con tanto di dito vicino la bocca. Animi tesi con la possibilità ...Rimpallo in area dell’Inter, controlla la sfera Insigne che in mezza rovesciata sfiora la doppietta! Abbiamo superato la mezzora di gioco, Napoli padrone del campo. Calhanoglu ci prova su punizione, ...